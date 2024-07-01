إصابة 24 جنديا إسرائيليا بينهم 13 بغزة خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

تُظهر معطيات الجيش الإسرائيلي الاثنين، إصابة 24 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا لمعطيات نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي وصل 3977 ارتفاعا من 3953 يوم أمس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 24 جنديا.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإن 13 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات أن 2018 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية بقطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر، ارتفاعا من 2005 أمس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة جنود عند الحدود اللبنانية في المواجهات مع "حزب الله".

وأشار الجيش إلى انه يتلقى حاليا العلاج 31 جنديا بحالة خطيرة و204 بحالة متوسطة و15 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 670 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 316 بالمعارك البرية في قطاع غزة.