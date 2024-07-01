قناة إسرائيلية: السلطات أنقذت جرحى الجنود قبل المدنيين في 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن السلطات أعطت الأولوية لإجلاء الجنود الجرحى على إجلاء المدنيين في يوم 7 أكتوبر/تشرين أول.

وفي ذلك اليوم، نفذ المئات من عناصر "حماس" هجوما مفاجئا على عشرات البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة ما أدى الى مقتل وإصابة المئات.

وفي 7 أكتوبر 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وتحت عنوان "النتائج القاسية للتحقيق في المعارك في البلدات القريبة من الحدود في 7 أكتوبر" أشارت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، إلى أنه "أعطيت الأولوية لإجلاء الجنود الجرحى على إجلاء المدنيين".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن الجنرال احتياط ميكي أدلشتاين، المسؤول عن الإخفاقات في 7 أكتوبر، في لقاء مع سكان بعض البلدات في غلاف قطاع غزة إنه "تم ارتكاب العديد من الإخفاقات العملياتية الرئيسية، بما في ذلك إجلاء الجنود الجرحى قبل المدنيين".

وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة الإخلاء، هناك أماكن لم تكن الأمور فيها طبيعية، تم إخلاء جنود الجيش الإسرائيلي أولا، وهذا ما حدث أيضا، ولم يفرضوا النظام".

وتابع أدلشتاين: "كل هذه الأمور تظهر في التحقيقات، وأستطيع أن أقول إنه تم إجلاء العديد من المدنيين أيضًا، ولكن هناك أماكن تم فيها ذلك بشكل غير صحيح".

وما زال يتعين على الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجان للتحقيق بما حدث في 7 أكتوبر.

وكانت العديد من القاعدة العسكريين والأمنين الإسرائيليين اعتبروا ما جرى في 7 أكتوبر مثل إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا.