41 شاحنة تدخل قطاع غزة من معبر كرم أبوسالم بعد يومين من توقف حركة المساعدات

القاهرة/سما/

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول 41 شاحنة مساعدات إنسانية فقط إلى قطاع غزة خلال الساعات الماضية عبر معبر كرم أبوسالم، بعد منع دخول كافة الشاحنات على مدار يومين.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر أمين عام الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن 41 شاحنة دخلت القطاع صباح اليوم الاثنين، بينها 8 شاحنات وقود، هي 4 شاحنات غاز و3 شاحنات سولار وشاحنة واحدة محملة بالبنزين.

ولفت إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع اليوم، هي جزء من الشاحنات المتكدسة أمام معبر كرم أبوسالم منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري، أرسل 200 شاحنة إلى معبر كرم أبوسالم اليوم، من أجل إدخالها إلى قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ بداية إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم وخلال الشهر تقريبا إلى 3300 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة بواقع 60 شاحنة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري، إن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تتكدس أمام معبر رفح وفي شوارع وميادين مدن العريش ورفح والشيخ زويد، تتعرض للفساد نتيجة تعرضها للعوامل الجوية والأتربة والطقس الحار.

ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو/ أيار الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.

وفشل الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة في الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وضم وفودا أمنية مصرية وأمريكية وإسرائيلية، في الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح، وتمسكت مصر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر حتى يتم استئناف تشغيله.

إلى ذلك واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، استقبال طائرات قادمة من مختلف الدول العربية والأجنبية محملة بالمساعدات لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن المطار استقبل اليوم طائرة مساعدات من دولة الامارات تحمل على متنها 11 طنا من المساعدات الغذائية والاغاثية والطبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن المساعدات التي تحملها الطائرة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، تشمل 16 برميل وقود ديزل ومستلزمات طبية وخياما، ليصل عدد الرحلات التي نفذتها العملية من دولة الإمارات إلى مدينة العريش إلى 240 رحلة منذ إطلاق «الفارس الشهم 3».

ولفت المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 792 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 641 طائرة حملت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 151 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.