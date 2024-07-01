بينهم 153 صحافياً.. عدد شهداء العدوان على غزة يرتفع إلى 37900

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37900 شهيد و87060 جريحاً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ورصدت، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال مجزرتين ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيداً و91 جريحاً، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين

وارتقى، اليوم الاثنين، مدير قسم التحرير في وكالة "شمس نيوز الإخبارية (إحدى الوكالات الإخبارية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة)، محمد أبو شريعة، متأثراً بإصابته قبل يومين بقصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله الكائن في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وباستشهاد أبو شريعة، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين منذ بداية العدوان إلى 153، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.