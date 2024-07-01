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"القسام" تنشر فيديو يسخر من الاحتلال خلال استهداف آلياته وجنوده بالشجاعية

الإثنين 01 يوليو 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر فيديو يسخر من الاحتلال خلال استهداف آلياته وجنوده بالشجاعية



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024، مشاهد لافتة من رصد واستهداف آليات الاحتلال وجنوده في حي الشجاعية بمدينة غزة.
حيث أظهرت المشاهد لقطات لمقاتل يتأرجح، فيما برزت على ملامح المقاتلين الهدوء وأجواء من المزاح فيما بينهم.

ويعلق أحد المقاتلين في مقطع الفيديو وهو جالس على كرسي: “ننتظر العدو، لقد أعددنا له كَمِيناً مُحكماً”.

في أحد المشاهد يبرز مقاتل من مقاتلي القسام، ويستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة صاروخية، داخل أحد المنازل في حي الشجاعية.


فيما قال أحد المقاتلين، وهم يحضرون لكمين آخر: “اليوم سنرد لهم بضاعتهم، وسيكون هنا مفخرة، وعليهم مجزرة”.


في مقطع الفيديو، تظهر آلية للاحتلال يعتليها جندي إسرائيلي، وهي تدوس على عبوة ناسفة، قبل أن تنفجر فيها.

ويمازح أحد المقاتلين مع آخر يقف على نافذة، ويسأله: “ماذا تفعل هنا تنتظر؟”.. ليرد: “ننتظر ربنا يرزقنا، ولعلّ تأتينا هنا واحدة (آلية) ننسفها ونغادر”.

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