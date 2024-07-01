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الأونروا: الاستجابة الإنسانية “مستحيلة” بغزة مع قيود إسرائيل على المساعدات

الإثنين 01 يوليو 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الاستجابة الإنسانية “مستحيلة” بغزة مع قيود إسرائيل على المساعدات



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إن قيود إسرائيل المشددة على وصول المساعدات لقطاع غزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية “أمرا صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا”.


جاء ذلك وفق مسؤولة الاتصالات بـ”الأونروا” لويز ووتردج، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع ونشرت فحواها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.


وأضافت ووتردج أن “القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على وصول المساعدات لغزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية “أمرا صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلا”.
وشددت: “نحن بحاجة إلى وصول مستمر ويمكن التنبؤ به حتى نتمكن من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة”.


وفي معرض وصفها لمعاناة فرق الإغاثة بغزة، قالت ووتردج: “نكافح للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وتسليمها بهدف ضمان سلامة فرقنا وسلامة المساعدات بآن واحد”.
واختتمت بالقول: “لدينا أطباء وممرضين يعملون في غزة، لكن ما فائدة تواجدهم مع عدم توفر الدواء بسبب القيود الإسرائيلية المشددة”.


ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.


وتواصل قوات الاحتلال حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

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