الشيخ ووزير خارجية قطر يبحثان المصالحة الفلسطينية

الدوحة/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الاثنين، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ملف المصالحة الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقائهما في الدوحة وفق منشور للشيخ عبر منصة “إكس” لم يتطرق فيه إلى مدة الزيارة وتفاصيلها.



وقال الشيخ: “التقيت اليوم الاثنين، في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث تباحثنا في آخر التطورات وملف المصالحة الداخلية”.

وأضاف الشيخ أن المباحثات تناولت أيضا “إجراءات إسرائيل الأخيرة (ضد السلطة)، والتحرك الثنائي والعربي والدولي، لوقف الحرب على غزة، وضرورة وجود أفق سياسي لحل شامل”.

