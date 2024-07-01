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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة

الإثنين 01 يوليو 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة.


وقال جيش الاحتلال، في بيان: “قُتل الرقيب اوري حداد (21 عاما) من الكتيبة 931 لواء المظليين في معركة بجنوب قطاع غزة”.


وتابع: “وفي الحادثة نفسها أُصيب جندي من لواء ناحال بجروح خطيرة”.


وبمقتل هذا الجندي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 671 بينهم 317 في المعارك البرية منذ 27 من ذلك الشهر.

فيما أصيب 3 آلاف و977 جنديا، بينهم ألفان و18 في المعارك البرية، وفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.
ورغم مرور نحو 9 أشهر على بدء حربها على غزة، بدعم أمريكي مطلق، تعجز قوات الاحتلال عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولاسيما استعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

فيما أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وللعام الـ18، تحاصر قوات الاحتلال قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

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