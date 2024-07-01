شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديوهات)

نيويورك/سما/

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك 32 متظاهراً على الأقل، الجمعة، خارج حفل لجمع التبرعات للرئيس الأمريكي جو بايدن في منهاتن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين، الذين كان يحاولون تعطيل حفل الرئيس بايدن، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة ودعم الرئيس الأمريكي لحرب الإبادة الجماعية في القطاع.

وبحسب ما ورد، حاول متظاهرون خرجوا من “ماديسون سكوير” تعطيل حفل جمع التبرعات في قاعة هامر شتاين، وأطلقوا قنابل دخان.

واشتبكت قوات مكافحة الشغب، ايضاَ، مع المتظاهرين على رصيف قريب من المكان.

وقال ناشطون إن “السياسيين المسؤولين عن الإبادة الجماعية غير مرحب بهم في نيويورك، وأي شخص يدعم الإبادة الجماعية سيقابل بالاحتجاج في أي مكان سيذهب إليه”.