  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة 12 العبرية : واشنطن تغيّر كلمة واحدة في الاقتراح الإسرائيلي لاغراء حماس

الإثنين 01 يوليو 2024 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : واشنطن تغيّر كلمة واحدة في الاقتراح الإسرائيلي لاغراء حماس



واشنطن / وكالات /

تحاول الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق حتى قبل انتهاء المرحلة الحالية من الحرب المكثفة على قطاع غزة ، لكن الأميركيين طلبوا، امس الاحد إجراء تغيير في العرض الإسرائيلي للصفقة. في واشنطن ركزوا على كلمة واحدة، لكنها ذات معنى عظيم.

وأوضح مسؤولون كبار مطلعون على تفاصيل المفاوضات للقناة 12 الإسرائيلية أن الصياغة الجديدة التي اقترحها الأمريكيون تركز تحديدا على المادة 8 من الاتفاق، والتي تتحدث عن المفاوضات التي ستجرى في المرحلة الأولى من الصفقة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية والحقيقة أن التعديل الذي اقترحه الأميركيون يركز على كلمة واحدة فقط.

وهي صياغة المادة الثامنة التي تمت مناقشتها: «في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين لتلخيص شروط تنفيذ المرحلة الثانية»، بما في ذلك كل ما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح المختطفين والأسرى".

وفي ردها الأخير أبدت حماس تحفظاتها على هذا البند، إذ تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي حي أو محتجز إسرائيلي في غزة. ومنع اسرائيل من إثارة نزع السلاح من غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات.

وبسبب هذا التحفظ من قبل حماس، يضغط الأمريكان من أجل تغيير كلمة واحدة - تغيير كلمة تضمين إلى كلمة أخرى، ربما فقط - مما يعني أن الحديث سيكون فقط حول مفاتيح المرحلة وليس حول شروط إضافية. بهذه الطريقة تحاول واشنطن إغراء حماس بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وعلى الرغم من الضغوطات الأمريكية لإبرام صفقة تبادل الان فرصة نجاح التغيير الذي يريد الأميركيون تحقيقه ضعيفة الا إذا حدث تحول دراماتيكي في هذه الأيام يعيد احياء مفاوضات التهدئة .

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: "إسرائيل ستعلن خلال أيام انتهاء عملية رفح و انتهاء الحرب بشكلها الحالي"

حماس تكشف عن 4 مطالب للموافقة على صفقة الأسرى

حقيقة موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد

سموتريتش يهاجم بن غفير ويتهمه بالفشل.. والأخير يرد

الرئاسة الفلسطينية ترد على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو ودرعي يوقعان شهادة وفاة "إسرائيل"

إعلام عبري يكشف ملامح خطط "إسرائيل" على حدود مصر مع غزة

الأخبار الرئيسية

الإفراج عن "ابو سلمية: غالانت لا يعلم ونتنياهو يُطالب بفتحِ تحقيقٍ عاجلٍ وغانتس يدعو الحكومة للرّحيل فورًا

كتائب القسام: فجرنا منزلا مفخخا بقوة إسرائيلية شرق رفح

الإعلام العبري: هل تُكرِّر جنين هجوم أكتوبر في ظل تنامي المقاومة بشمال الضفّة ووصول الصواريخ المُتقدّمة؟..

جلسة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء بشأن إعمار غزة..

الاحتلال يفرج عن 50 اسيرا من غزة بينهم مدير مشفى الشفاء الطبي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية