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مدير الشفاء المفرج عنه : الأطباء والممرضين الإسرائيليين يضربون ويعذبون الأسرى

الإثنين 01 يوليو 2024 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الشفاء المفرج عنه : الأطباء والممرضين الإسرائيليين يضربون ويعذبون الأسرى



غزة / سما /

 قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، ان الأطباء والممرضين الإسرائيليين يضربون ويعذبون الأسرى الفلسطينيين ويتعاملون مع أجساد المعتقلين كأنها جمادات.

وقال أبو سلمية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال "الكثير من الأسرى استشهدوا في أقبية التحقيق وتركنا خلفنا آلاف المعتقلين لدى الاحتلال".

واشار الى ان كل أسير لدى الاحتلال فقد نحو 30 كيلوغراما من وزنه مع منع الطعام والتعذيب.

واضاف "لم يوجه الاحتلال لي أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات، وذلك يعني أنه اعتقلني لأسباب سياسية".

وقال "تعرضنا لتعذيب شديد والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي".

وقال "لم نلتق محامين ولم تزرنا أي مؤسسة دولية".

ولفت الى انه استغرب من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجه من المعتقل وخرج بطريقة رسمية.

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