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الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس ويدمر البنى التحتية ويفجر منزلا

الإثنين 01 يوليو 2024 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس ويدمر البنى التحتية ويفجر منزلا



طولكرم/سما/

واصلت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، عدوانها على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

كما فجرت قوات الاحتلال منزلا داخل المخيم.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف للبنية التحتية وسط دوي انفجارات بين الحين والاخر، كما تعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، كما دمرت خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

ونشرت قناصة على مبان سكنية، في حين اندلعت اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال.

ومنذ ساعات الفجر حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، مما اضطرت التربية تاجيل المتحان الثانوية العام ةتأجيل جلسة الامتحان لليوم على مستوى مديرية طولكرم، بحيث يعقد الامتحان الذي كان مقرراً اليوم بتاريخ 2024/7/11.

وقصفت طائرة احتلال مسيرة، أمس الاحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة.

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