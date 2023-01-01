  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن 50 اسيرا من غزة بينهم مدير مشفى الشفاء الطبي..

الإثنين 01 يوليو 2024 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 50 اسيرا من غزة بينهم مدير مشفى الشفاء الطبي..



غزة /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 اسيرا من قطاع غزة، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023.

كما أفرج الاحتلال عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، برفقة أعداد من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة.

وتحدث أبو سلمية في مقابلة مع الصحفيين بعد الإفراج عنه عن تفاصيل اعتقاله وظروف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وما يعانيه الأسرى بداخلها.

وقال أبو سلمية إن "الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية لم يشهدها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، بمن فيهم الأسرى القدامى والجدد، الجميع يعاني من إهانات جسدية وصعوبات في الطعام والشراب، ويجب أن يكون للمقاومة كلمة حاسمة للإفراج عن الأسرى".

وأضاف أن "الأسرى القدامى يعانون الأمرين، ومنهم من قضى أكثر من 20 عاما داخل السجون، ويجب تبييض السجون من الأسرى".

وأكد أن "الاحتلال يعتقل الآن الجميع بمن فيهم الكوادر الطبية، وهناك من استشهد داخل السجون الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال أثبت مدى إجرامه بتعامله مع الطواقم الطبية".

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: "إسرائيل ستعلن خلال أيام انتهاء عملية رفح و انتهاء الحرب بشكلها الحالي"

حماس تكشف عن 4 مطالب للموافقة على صفقة الأسرى

حقيقة موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد

سموتريتش يهاجم بن غفير ويتهمه بالفشل.. والأخير يرد

الرئاسة الفلسطينية ترد على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو ودرعي يوقعان شهادة وفاة "إسرائيل"

إعلام عبري يكشف ملامح خطط "إسرائيل" على حدود مصر مع غزة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري: هل تُكرِّر جنين هجوم أكتوبر في ظل تنامي المقاومة بشمال الضفّة ووصول الصواريخ المُتقدّمة؟..

جلسة لمجلس الأمن غدا الثلاثاء بشأن إعمار غزة..

c55206bb-d2f5-4f6e-a307-7c6571c3ad20

إعلام عبري يتحدث عن تفاقم أزمة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة (فيديو)

fff-730x438

مشاهد لاستخدام الاحتلال أسرى من غزة دروعا بشرية (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية