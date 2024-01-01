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اليمين المتطرف يكتسح الانتخابات الفرنسية…

الإثنين 01 يوليو 2024 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليمين المتطرف يكتسح الانتخابات الفرنسية…



باريس / وكالات /

فاز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف بالانتخابات البرلمانية الفرنسية مساء (الأحد)، بحسب النماذج في البلاد.

وبحسب الاستطلاعات، حصلت لوبان وحزبها على 34% من الأصوات، فيما جاء حزب الرئيس ماكرون في المركز الثالث فقط. ومن المقرر أن تحسم الانتخابات في الجولة الثانية التي ستجرى مطلع الأسبوع المقبل. وكانت نسبة المشاركة هي الأعلى في فرنسا منذ عدة عقود.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة اليمين المتطرف، بعد أن تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولى.

وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار او "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28,5 و29,1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.

وفي أول رد فعل له، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.

وقال ماكرون إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".

فيما اعتبرت مارين لوبن أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، قائلة: "نأمل أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات"، في إشارة إلى جوردان بارديلا الشخصية الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة.

ويقدم بارديلا نفسه على أنه "رئيس وزراء محتمل لتعزيز القوة الشرائية"، متعهداً بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود وإعفاء من تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل.

في حين يقول معارضوه إنه يفتقر إلى الخبرة المهنية نظراً لدخوله عالم السياسة في سن مبكرة، وإن خططه الاقتصادية غير واقعية.

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