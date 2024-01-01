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"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات

الإثنين 01 يوليو 2024 02:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش".

وقالت "المقاومة في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين 1 يوليو هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات" المحتلة".


وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسير.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "مستمرة في دك معاقل الأعداء".

وتتبنى "المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

والأحد عقدت "تنسيقية المقاومة العراقية" اجتماعا إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته.

وأفادت التنسيقية في بيان بأنه تقرر إنه إذا ما نفذت إسرئيل تهديدها فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم.

وأكدت أن "المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة ستكون أهدافا مشروعة للمقاومة".

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