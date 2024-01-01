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أبو ردينة يعود جرحى قطاع غزة في المستشفيات العراقية

الإثنين 01 يوليو 2024 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة يعود جرحى قطاع غزة في المستشفيات العراقية



رام الله/سما/

عاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأحد، جرحى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات العراقية، يرافقه سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام.

واطمأن أبو ردينة على الجرحى، ونقل لهم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وتمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة بسلام إلى أرض الوطن.

وأعرب أبو ردينة عن شكره للعراق الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، على استقباله لعدد من جرحى قطاع غزة.

من جهتهم، عبر الجرحى ومرافقوهم عن تقديرهم للرعاية الطبية المقدمة لهم في المستشفيات العراقية وجهود الأشقاء العراقيين بدعم أبناء الشعب الفلسطيني.

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