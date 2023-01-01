شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة (فيديو)

غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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