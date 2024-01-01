توضيح تركي حول هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية بمطار أنطاليا

أنقرة/سما/

أوضحت مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب إسرائيلية في مطار أنطاليا جنوبي تركيا.

وذكرت المصادر، للأناضول، أن الطائرة تتبع لشركة الطيران "إل عال" ومقرها إسرائيل، وكانت متوجهة من العاصمة البولندية وارسو إلى تل أبيب، وسُمح لها بالقيام بهبوط اضطراري في مطار أنطاليا بسبب تدهور صحة أحد الركاب.

وأضافت المصادر أنه " كان من المقرر توفير الوقود للطائرة لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات المعنية، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته".

وكانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية زعمت أن مسؤولي مطار أنطاليا رفضوا توفير الوقود للطائرة لأن شركة الطيران مقرها إسرائيل.