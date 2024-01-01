"إسرائيل": اتحاد حزبي "العمل" و"ميرتس"

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزبا "العمل" و"ميرتس" اليوم، الأحد، أنهما توصلا إلى اتفاق وحدة لدمج الحزبين الصهيونيين في منظومة حزبية واحدة تحت اسم "الديمقراطيين" تحت قيادة رئيس حزب العمل المنتخب حديثا، يائير غولان، بحسب ما جاء في بيان مشترك.

وجاء في البيان أن "توصل ممثلو حزب العمل، بقيادة رئيس الحزب ونائب رئيس الأركان الأسبق، يائير غولان، وممثلو ميرتس، بقيادة الأمين العام للحزب، تومر رزنيك، إلى اتفاق تاريخي على الاتحاد في حزب يسمى ‘الديمقراطيون‘".

وأوضح البيان أن الحديث ليس عن "كتلة تقنية" لخوض الانتخابات في قائمة واحدة، وإنما "خطوة تاريخية تنتج حزبًا واحدًا كبيرًا وموحدًا؛ حزبًا صهيونيًا ديمقراطيًا ليبراليًا سيكون بيتًا سياسيًا لجمهور واسع في إسرائيل".

وقال إن جمهور الحزب سيكون من "أولئك الذين يخرجون لحماية هوية وشخصية الدولة ومن هيئات المجتمع المدني التي تسعى إلى إنتاج مجتمع صحي أفضل"، وأفاد البيان بأن الاتفاق سيعرض لموافقة الهيئات المختصة في الحزبين.

واعتبر البيان أن "الاتحاد يعد خطوة ضرورية في بناء بيت ديمقراطي كبير وقوي يقود الحراك الرامي إلى استبدال الحكومة المسيانية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو".

وشدد البيان على أن "إخفاق 7 تشرين الأول/ أكتوبر والأشهر التي تلته زاد بما لا يدع مجالاً للشك أنه، على عكس الماضي، هناك عمل من القيادة السياسية قد يعتبر بداية تنظيم لبديل سلطوي لحكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير الفاشلة".

وذكر البيان أن "الحزب الجديد سيكون موطنًا لجميع القوى التي تناضل من أجل الديمقراطية وهوية دولة إسرائيل. ويقدم الحزب منصة فكرية وعملية حديثة لإحياء دولة إسرائيل الديمقراطية والآمنة والحرة بروح قيم وثيقة الاستقلال".