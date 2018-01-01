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إصابة عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة

الأحد 30 يونيو 2024 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

أصيب عسكري إسرائيلي، بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة، أمس السبت، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش.

وقالت الإذاعة عبر منصة "إكس"، الأحد، إن "عسكريا من لواء "المظليين 890" أصيب بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة، السبت، حيث تم إبلاغ عائلته".

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في معارك شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 670، بينهم 316 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3977 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2018 بالمعارك البرية.

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