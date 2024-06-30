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سموتريتش يهاجم بن غفير ويتهمه بالفشل.. والأخير يرد

الأحد 30 يونيو 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم بن غفير ويتهمه بالفشل.. والأخير يرد



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال مؤتمر "بين الأمن والتكنولوجيا".


وشدد سموتريتش خلال المؤتمر على أن "الجبهة الأخرى التي لا ينبغي تجاهلها في سلة التهديدات هي الجبهة الداخلية لعرب إسرائيل".

وأضاف: "مئات الآلاف من الأسلحة والذخائر غير الشرعية، والتي في لحظة الحقيقة من المفترض وفق الطموحات الإيرانية دمجها في خطة الاحتلال، وفي هذا الأمر تفشل الشرطة ومن يديرها فشلا ذريعا".

وأردف: "نحن لا نحل هذه المشكلة بالأسلحة لغرف الطوارئ، بل نحتاج إلى جمع الأسلحة والقضاء على الظاهرة، إنه داخلنا وأخطر مما يتواجد عبر الحدود، والمطلوب هنا تركيز الجهود، ليس بالكلمات والإعلانات، بل بالأفعال".


ومن جانبه رد بن غفير على تصريحات سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس"، حيث قال:"عندما يتحد كل أبنائنا في الجبهة، يجب أن نكون نحن أيضا متحدين ولا ننجر إلى التهجمات الشخصية، وتصريحات وزير المالية تجعل اليسار يشعر بالرضا".

وأضاف: "وبالرغم من احتجاجات اليسار وللأسف بعض شركاء الطريق، إلا أننا سنواصل مشروع غرف الطوارئ، توزيع الأسلحة وردع الإرهابيين في السجن بكل ما أوتينا من قوة".

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