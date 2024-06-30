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"سرايا القدس" تنشر فيديو من عملية استهدفت قوة إسرائيلية بمبنى مفخخ بحي الشجاعية

الأحد 30 يونيو 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تنشر فيديو من عملية استهدفت قوة إسرائيلية بمبنى مفخخ بحي الشجاعية



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الإجهاز على قوة إسرائيلية يوم الجمعة 28 يونيو 2024 داخل مبنى به فوهة نفق بحي الشجاعية شرق غزة.


وقالت "سرايا القدس" إن القوة الإسرائيلية وقعت في كمين أعد مسبقا.

وفي بيان مقتضب أفادت السرايا بأنها أجهزت على قوة إسرائيلية تم استدراجها داخل مبنى به فوهة نفق جرى تفخيخه بعدد من العبوات شديدة الانفجار وتفخيخ المنزل بصاروخ طائرة "F-16" أطلقه الطيران الإسرائيلي على المواطنين الآمنين ولم ينفجر.

وأشارت إلى أن مهندسي السرايا عملوا على إعادة استخدامه وتفعيله وتفجيره بالقوة الإسرائيلية في حي الشجاعية.

وعرض الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من العملية.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مع مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مبنى مفخخا انهار على الجنود كما انفجر نفقان مفخخان في الوقت الذي تواجد بداخلهما عدد من قوات الجيش.

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