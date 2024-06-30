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43 شهيدا خلال ساعات بقصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

الأحد 30 يونيو 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
43 شهيدا خلال ساعات بقصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 43 شهيدا و111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37 ألفا و877 شهيدا و86 ألفا و969 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت: "لايزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


توقف المستشفيات
من جهة أخرى، حذرت "الصحة"، من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأوكسجين خلال 48 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات.

وقالت في بيان لها إن هذا التطور يأتي "بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود  لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل".

وناشدت الوزارة "كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة".

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