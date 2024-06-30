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مقررة أممية: لا أفهم لماذا لم تأمر الجنائية الدولية باعتقال سموتريتش

الأحد 30 يونيو 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: لا أفهم لماذا لم تأمر الجنائية الدولية باعتقال سموتريتش



القدس المحتلة/سما/

 أعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، عن استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي وصفته بـ”العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

جاء ذلك في معرض تعليق ألبانيز على مصادقة المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية”.

وقالت المقررة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: “رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)، الذي يعد العقل المدبر الرئيسي لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” صادق الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”، وفق بيان لمكتب سموتريتش.

والبؤر الاستيطانية؛ مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وفي 13مايو/ أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتكبة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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