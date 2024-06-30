  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حقيقة موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد

الأحد 30 يونيو 2024 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد



القاهرة/سما/

نفى مصدر رفيع المستوى، لـ "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، ما تردد حول موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.

وأضاف المصدر عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.

ويهدد استمرار إغلاق المعابر، بعودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.

وكانت مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محملة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات جوًا وبرًا وبحرًا، فضلًا عن ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، وأدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب ترصد إمكانية تغير موقف حماس من مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة

هاجم حماس ووصفها بالإرهابية.. غضب في تركيا بسبب تصريحات زعيم المعارضة أوزغور أوزال

مسؤول إسرائيلي يهدد باستخدام أسلحة "يوم القيامة" ضد كل دول الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل عقيد في الاحتياط وجندي.. وإصابة 22 آخرين في قطاع غزّة

لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية

مسؤول إسرائيلي يهدد باستخدام سلاح “يوم القيامة” حال تعرّضت إسرائيل لخطرٍ يُهدّد وجودها

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-30_15-27-05

كاتب إسرائيلي: نتنياهو ودرعي يوقعان شهادة وفاة "إسرائيل"

بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم

6681500f4c59b769e71e00f3

إعلام عبري يكشف ملامح خطط "إسرائيل" على حدود مصر مع غزة

4 شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا وحي التفاح

مجددا ..نتنياهو يتعد بمواصلة الحرب حتى القضاء على "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية