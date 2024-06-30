"الحوثيون" ينشرون صورا توثق استهدافهم سفينة

صنعاء/سما/

نشر "الحوثيون" في اليمن صورا من مشاهد استهدافهم لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات التي قالوا إنها انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل. وكتب الناطق العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "صور من مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق (طوفان المدمر) - 23 يونيو 2024".

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت بتاريخ 23 يونيو، أن أضرارا متوسطة لحقت بسفينة تجارية يونانية ترفع علم ليبيريا بعد هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة، مشيرة إلى وقوع إصابات وتتابع إبحارها إلى مصر.

وذكرت "سنتكوم" في حسابها على منصة "إكس" أن السفينة Transworld Navigator، التي ترفع العلم الليبيري، تعرضت لأضرار متوسطة وهي حاليا تواصل إبحارها من ماليزيا إلى مصر.