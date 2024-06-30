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مسؤول أممي: تدمير "إسرائيل" لقطاع غزة يعرقل أعمال الإغاثة

الأحد 30 يونيو 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي: تدمير "إسرائيل" لقطاع غزة يعرقل أعمال الإغاثة



عمان/سما/

- قال عضو اللجنة الأممية لمنظمة حقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي، إن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام بسبب القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية، في ظل الحاجة الملحة لسكان غزة إلى المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فقد أكد سيدوتي، اليوم الأحد، أن هناك إصرارا إسرائيليا شديدا على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات، والمخاطر التي تواجه فرق الدعم بشكل كبير.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إلى حد كبير منح التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية  لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات.

#قطاع غزة

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