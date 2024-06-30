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4 شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا وحي التفاح

الأحد 30 يونيو 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا وحي التفاح



غزة/سما/

استُشهد مواطنان في قصف مدفعية الاحتلال، اليوم الأحد، على منطقة الواحة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان آخران، في استهداف للاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة بحي الصبرة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت وأحرقت الأراضي الزراعية شمال غزة.

وأضافت أن دبابات الاحتلال تواصل التوغل في منطقة المشروع شرقي رفح جنوب قطاع غزة، وسط قصف مدفعي، وذلك بعد تجريف الاحتلال المنازل في منطقة الشاكوش بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86,969 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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