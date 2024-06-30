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شهيد و5 إصابات بينها اثنتان خطيرتان في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس

الأحد 30 يونيو 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و5 إصابات بينها اثنتان خطيرتان في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس



طولكرم/سما/

 استشهد الشاب سعيد  عزت جابر (24 عاما) وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحدـ، في قصفت طائرة احتلال مسيرة، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في حارة المنشية بالمخيم بثلاثة صواريخ، يعود للمواطن هاني المعين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم نور شمس.

وعقب عملية قصف المنزل، هرعت طواقم اسعاف الهلال الأحمر الى المخيم، وأعلنت عن عدم تمكنها من  دخول المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران، في الوقت الذي قامت طواقم الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق، وعملت مع المواطنين على البحث تحت ركام عن إصابات أو شهداء.

وتضرر خلال القصف عدد من منازل المواطنين المحيطة والقريبة من المنزل الذي يقع في منطقة ضيقة في حارة المنشية، وأصيب سكانها من أطفال ونساء كانوا داخل منازلهم بالشظابا، وتم تقديم العلاج لهم.

وكان الشهيد جابر تعرض في العشرين من الشهر الحالي لمحاولة اغتيال، أثناء تواجده بمركبته في احدى محطات المحروقات القريبة من مخيم نور شمس، بقصف مسيرة احتلالية بصاروخ المنطقة دون وقوع اصابات أو اضرار حينها.

وباستشهاد جابر يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 114 شهيدا.

 

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