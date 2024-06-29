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مجددا ..نتنياهو يتعد بمواصلة الحرب حتى القضاء على "حماس"

الأحد 30 يونيو 2024 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا ..نتنياهو يتعد بمواصلة الحرب حتى القضاء على "حماس"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عليه الاستمرار حتى هزيمة حركة "حماس" بشكل كامل"، "علينا واجب أن نحقق إرادة الذين سقطوا من مقاتلينا.

وأضاف نتنياهو في تصريح أنه "في وقت لاحق اليوم سأقوم بإجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، سأراقب عن كثب سير القتال وخططنا لاستكمال أهداف الحرب". 

وأردف: "قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وفي كل أنحاء قطاع غزة، كل يوم يقومون بالقضاء على العشرات من الإرهابيين، وهو صراع شاق يتم خوضه فوق الأرض، وأحيانا في معارك وجها لوجه، كما يتم خوضه تحت الأرض".

وتابع: "نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على "حماس"، وعودة جميع المختطفين لدينا، والتأكد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى منازلهم".

وأكد "لكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف، أكرر لا بديل عن النصر، لم يسقط محاربونا سدى، ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا".

وقال نتنياهو "وأما بالنسبة للمهمة المقدسة المتمثلة في تحرير مختطفينا، فلا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج التي رحب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، واليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة، أن "حماس" هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح مختطفينا".

وذكر أنه "ومن خلال مزيج من الضغط السياسي والضغط العسكري، وفوق كل شيء الضغط العسكري، سوف نعيدهم جميعا جميع مختطفينا المائة والعشرين، الأحياء والأموات على حد سواء". 

وأضاف "وزراء الحكومة، السبت الماضي قرأنا جزء "شيلة" من التوراة وفي وجه أولئك الذين حاولوا أن يرخوا أيدي إسرائيل، وقف يهوشع بن نون وكالب بن يفنا على الثبات والنصر".

وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعضاء الكنيست بعدم إنهاء الحرب في غزة حتى استعادة جميع الأسرى، والقضاء على "حماس".

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