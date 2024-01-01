إسرائيل تمدد السماح بالتعاون بين نظامها المصرفي والبنوك الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أفادت وكالة رويتر بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزير قوله: "مدد وزير المالية الإسرائيلي الاستثناء الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

ويشار إلى أن الضفة الغربية تواجه تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وبعد قيام إسرائيل بوقف تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.

وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي في مايو الماضي، بقطع القناة المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، حذر البنك الدولي من احتمال وقوع انهيار مالي، لدى السلطة الفلسطينية.