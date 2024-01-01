  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

إسرائيل تمدد السماح بالتعاون بين نظامها المصرفي والبنوك الفلسطينية

الأحد 30 يونيو 2024 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمدد السماح بالتعاون بين نظامها المصرفي والبنوك الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وكالة رويتر بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزير قوله: "مدد وزير المالية الإسرائيلي الاستثناء الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

 

ويشار إلى أن الضفة الغربية تواجه تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وبعد قيام إسرائيل بوقف تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.

وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي في مايو الماضي، بقطع القناة المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، حذر البنك الدولي من احتمال وقوع انهيار مالي، لدى السلطة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب ترصد إمكانية تغير موقف حماس من مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي يعثر على النسخة الغزاوية من "السلم والثعبان" (صورة)

هاجم حماس ووصفها بالإرهابية.. غضب في تركيا بسبب تصريحات زعيم المعارضة أوزغور أوزال

مسؤول إسرائيلي يهدد باستخدام أسلحة "يوم القيامة" ضد كل دول الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل عقيد في الاحتياط وجندي.. وإصابة 22 آخرين في قطاع غزّة

لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

مجددا ..نتنياهو يتعد بمواصلة الحرب حتى القضاء على "حماس"

مؤرّخٌ إسرائيليُّ: المستوطنون سيهربون عند حصول طهران على النوويّ وعلى نتنياهو المُخادِع توجيه الضربة فورًا..

مسؤول إسرائيلي يهدد باستخدام سلاح “يوم القيامة” حال تعرّضت إسرائيل لخطرٍ يُهدّد وجودها

تل أبيب ترصد إمكانية تغير موقف حماس من مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

68e9ff30-1e56-44c5-9ffd-53156f3a1678

المقاومة توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في الشجاعية ورفح (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية