استطلاع جديد: ثلثا الإسرائيليين يريدون اعتزال نتنياهو وغانتس في الصدارة ..

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته «القناة 12» الإسرائيلية أن نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اعتزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحياة السياسية، ويرفضون أن يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.

وبحسب الاستطلاع، فإن 66 في المائة يعتقدون بأن نتنياهو، البالغ من العمر 74 عاماً، يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة، بينما يرى 27 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، و7 في المائة لا يعرفون.

وجاء الاستطلاع الجديد في حين تظهر استطلاعات أخرى حديثة استمرار تقدم زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض بيني غانتس، على نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة إذا ما أُجريت الانتخابات اليوم.

وكان استطلاع للرأي، نُشر الجمعة في إسرائيل، أظهر استمرار تقدّم زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض بيني غانتس، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة «معاريف» فضّل 44 في المائة من الإسرائيليين غانتس لرئاسة الحكومة، مقابل 38 في المائة صوّتوا لمصلحة نتنياهو.

وفي الاستطلاع السابق، قال 42 في المائة من الإسرائيليين إنهم يفضّلون غانتس في رئاسة الحكومة لو أُجريت الانتخابات اليوم، مقابل 35 في المائة لنتنياهو. في حين قال 23 في المائة إنهم لا يملكون رأياً محدداً.

وإذا أُجريت انتخابات اليوم، فسيحصل تحالف نتنياهو على 47 مقعداً، وسيحصل المعارضة برئاسة غانتس على 63 مقعداً، بينما تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد من أصل 120 مقعداً بالكنيست.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، سيحصل «الوحدة الوطنية» برئاسة غانتس على 24 مقعداً (مقارنة بـ12 الآن)، بينما سيحصل «الليكود» الذي يقوده نتنياهو على 21 مقعداً (مقارنة بـ32 الآن)، أما حزب «هناك مستقبل» الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد فسيحصل على 15 مقعداً (مقارنة بـ24 الآن).

وأُجريت آخر انتخابات في إسرائيل نهاية 2022، وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات، لكن هناك مطالبات من غانتس وأحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر يرفضه نتنياهو في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.