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مسؤول إسرائيلي يهدد باستخدام سلاح “يوم القيامة” حال تعرّضت إسرائيل لخطرٍ يُهدّد وجودها

الأحد 30 يونيو 2024 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يهدد باستخدام سلاح “يوم القيامة” حال تعرّضت إسرائيل لخطرٍ يُهدّد وجودها



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع أخبار إسرائيل عن رئيس مجلس العاملين في شركة صناعة الطيران والفضاء “يائير كاتز” تهدديه باستخدام سلاح يوم القيامة، (في إشارة للسلاح النووي)، حال تعرض إسرائيل لخطر يهدد وجودها.
ووفقاً للموقع العبري فإن هذه الشركة تنتج صواريخ “أريحا” التي لديها المقدرة على حمل رؤوس نووية.
وأضاف “كاتز”:”لدينا سلاح يكسر المعادلة، الأميركيون والبريطانيون والألمان يساعدوننا في الجانب الاستخباراتي ومساعدتهم مهمة، وإذا كان هناك خطر وجودي فلدينا سلاح يوم القيامة”.
وتعتبر شركة صناعة الطيران والفضاء الإسرائيلية من الشركات المسؤولة عن انتاج عدد من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي كالطائرات النفاثة والمروحيات العسكرية والطائرات المسيرة إضافة للصواريخ والأقمار الصناعية.

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