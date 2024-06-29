غالانت: سنقرر قريبا كيفية إعادة سكان الشمال إما بالقوة أو عبر اتفاق

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، أنّ تل أبيب ستتخذ قريبا قرارا بشأن كيفية إعادة سكان المناطق الذين تم إجلاؤهم، سواء عبر اتفاق مع “حزب الله” أو من خلال القوة.

جاء ذلك في تصريحات له جولة تفقدية للقوات الجوية المتمركزة بشمال فلسطين المحتلة، وفق منشور عبر صفحته بمنصة “إكس”.

وقال غالانت: “خلال الحديث مع قيادة الدفاع الجوي على الحدود الشمالية أكدت أننا نقترب من نقطة اتخاذ القرار؛ حيث سنعرف ما إذا كان بإمكاننا إعادة سكان الشمال (الإسرائيليين) إلى منازلهم عبر عقد اتفاق (مع حزب الله) يتضمن تغيير الوضع الأمني على الحدود أم أننا سنفرض ذلك بالقوة”.

وادعى الوزير أن “الجيش الإسرائيلي بكافة تشكيلاته جاهز دفاعا وهجوما”.

وأعرب عن قناعته بأنه “قادر على القيام بأي مهمة يُطلب منه القيام بها”.



والخميس، قال غالانت، للصحافيين بواشنطن، إن بلاده “تفضل إيجاد حل دبلوماسي للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان”.

وحسب القناة الـ12 العبرية الخاصة، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.