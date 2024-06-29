  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت: سنقرر قريبا كيفية إعادة سكان الشمال إما بالقوة أو عبر اتفاق

الأحد 30 يونيو 2024 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: سنقرر قريبا كيفية إعادة سكان الشمال إما بالقوة أو عبر اتفاق



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، أنّ تل أبيب ستتخذ قريبا قرارا بشأن كيفية إعادة سكان المناطق الذين تم إجلاؤهم، سواء عبر اتفاق مع “حزب الله” أو من خلال القوة.

جاء ذلك في تصريحات له جولة تفقدية للقوات الجوية المتمركزة بشمال فلسطين المحتلة، وفق منشور عبر صفحته بمنصة “إكس”.

وقال غالانت: “خلال الحديث مع قيادة الدفاع الجوي على الحدود الشمالية أكدت أننا نقترب من نقطة اتخاذ القرار؛ حيث سنعرف ما إذا كان بإمكاننا إعادة سكان الشمال (الإسرائيليين) إلى منازلهم عبر عقد اتفاق (مع حزب الله) يتضمن تغيير الوضع الأمني على الحدود أم أننا سنفرض ذلك بالقوة”.

وادعى الوزير أن “الجيش الإسرائيلي بكافة تشكيلاته جاهز دفاعا وهجوما”.

وأعرب عن قناعته بأنه “قادر على القيام بأي مهمة يُطلب منه القيام بها”.


والخميس، قال غالانت، للصحافيين بواشنطن، إن بلاده “تفضل إيجاد حل دبلوماسي للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان”.

وحسب القناة الـ12 العبرية الخاصة، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن :صياغة جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة …

جنرالات اسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان ويحذرون من كارثة قومية وجودية ..

مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي يعثر على النسخة الغزاوية من "السلم والثعبان" (صورة)

ترامب يواجه اتهامات بالـ"عنصرية" بسبب استخدامه كلمة "فلسطيني"

الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل عقيد في الاحتياط وجندي.. وإصابة 22 آخرين في قطاع غزّة

"واشنطن بوست": غالانت يطرح خطة لتقسيم القطاع

الأخبار الرئيسية

تل أبيب ترصد إمكانية تغير موقف حماس من مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

68e9ff30-1e56-44c5-9ffd-53156f3a1678

المقاومة توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في الشجاعية ورفح (فيديو)

photo_2024-06-29_19-49-03

الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل عقيد في الاحتياط وجندي.. وإصابة 22 آخرين في قطاع غزّة

لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية

photo_2024-06-29_18-55-02

آلاف الإسرائيليين يطالبون بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل أسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية