حزب الله ينفذ 3 عمليات استهدفت تجهيزات ‏تجسسية وآليات إسرائيلية

بيروت/سما/

أصدر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد بيانا لملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي التي نفذها يوم السبت 29 يونيو 2024.



وأعلن الإعلام الحربي أن المقاومة نفذت يوم السبت 3 عمليات اقتصرت على القطاع الشرقي.

وقال في البيان إنه تم استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

وأضاف أنه استهدف أيضا تجهيزات تجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏تدميرها.

وأفاد بأنه قصف دبابة ‏ميركافا وآلية "نمر" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بالصواريخ ‏الموجهة.

وأكد أنه تمت إصابتهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏

كما عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها، استهدف خلالها مباني يتحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنتي يرؤون وأفيفيم عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مباني يتحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنتي يرؤون وأفيفيم شمال فلسطين المحتلة".

وأظهر مقطع الفيديو تجهيز عناصر في "حزب الله" للصواريخ، ولحظة إطلاقها والأماكن المستهدفة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، باستشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت منزلا ومحلا تجاريا في بلدة حولا جنوب لبنان.



وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.