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هاجم حماس ووصفها بالإرهابية.. غضب في تركيا بسبب تصريحات زعيم المعارضة أوزغور أوزال

السبت 29 يونيو 2024 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاجم حماس ووصفها بالإرهابية.. غضب في تركيا بسبب تصريحات زعيم المعارضة أوزغور أوزال



وكالات/سما/

أثارت تصريحات زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال حنق الأتراك بسبب تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية هاجم فيها حركة حماس ووصفها بالمنظمة الإرهابية.

وقال أوزغور أوزال خلال المقابلة: "حماس تسقط قنابل على الأبرياء في منتصف الليل بالبالونات ومناطيد زبلين ولا أعرف ماذا أيضا".

وأضاف أنه عندما يتلفظ بهذه التصريحات يتم توجيه أصابع الاتهام إليه، لكنه أكد أنه يصر على موقفه حيث صرح: "ما فعلته حماس كان عملا إرهابيا.. حماس ألقت قنابل على يهود نائمين في منتصف الليل".

جدير بالذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترت بشكل كبير بعد أن أعلنت أنقرة في شهر مايو 2024 رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت على أنه لن يتم التراجع عن القرار إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان حينها أن أنقرة كانت قد قيدت في السابق من تصدير 54 مجموعة من البضائع إلى إسرائيل ولكن السلطات الإسرائيلية واصلت عدوانها في قطاع غزة.

وأضافت: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اتخاذ المرحلة الثانية من الإجراءات على مستوى الدولة حيث تم إيقاف عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، وتنطبق الإجراءات على جميع أنواع البضائع".

وشددت الوزارة التركية على أن الإجراءات ستبقى سارية وسيتم تطبيقها "بشكلٍ صارم وحاسم" حتى تضمن إسرائيل إمدادات كافية وغير منقطعة من المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتنسيق الجهود مع وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون للقرار الحد الأدنى من التأثير على حياة الفلسطينيين.

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