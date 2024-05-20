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مصر تدين قرار حكومة الاحتلال شرعنة خمس بؤر استعمارية جديدة في الضفة الغربية

السبت 29 يونيو 2024 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين قرار حكومة الاحتلال شرعنة خمس بؤر استعمارية جديدة في الضفة الغربية



القاهرة/سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، في استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، استغلال إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستعماري غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، الذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.

ودعت، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

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