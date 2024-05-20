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قطر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

السبت 29 يونيو 2024 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية



الدوحة/سما/

أدانت دولة قطر، قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، فضلا عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقا أمام الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل.

وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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