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الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة "بائسة للغاية" ويحتاجون كل شيء

السبت 29 يونيو 2024 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة "بائسة للغاية" ويحتاجون كل شيء



القدس المحتلة/سما/

قالت و مسؤولة الاتصالات بكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لويز ووتردج، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.

وأضافت ووتردج في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "الأونروا" على إكس، "عندما تصل كمية قليلة جدا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها".

وتابعت أن "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات".

واعتبرت المسؤولة الأممية أن "سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء".

وأردفت "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة".

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#الاونروا

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