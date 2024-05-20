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لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية

السبت 29 يونيو 2024 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

ألمح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، إلى إجراء اتصالات مع شخصيات في حزب "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن لابيد خلال مشاركته لمظاهرة مناهضة لحكومة نتنياهو، أنه يتحدث مع الجميع في الأوساط السياسية، من بينهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم.

وأوضح لابيد أنه يعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها لم تنجح في استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية الفاشلة لديها مهمة واحدة الآن إعادة جميع المحتجزين".


وجاءت تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد خلال مشاركته في مظاهرات تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الانتقال للمرحلة "ج" في قطاع غزة قد يمنع حربا في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل الرهائن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك تقديرات قد تشير إلى منع حرب في الشمال الإسرائيلي أمام "حزب الله" في حال الانتقال إلى للمرحلة "ج" داخل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مجريات صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين "حماس" وإسرائيل، أن الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بتلك الصفقة، موضحة أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على حركة حماس بهدف سرعة الحصول على رد إيجابي من رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.


وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن التقدم في المباحثات يأتي في ظل التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة "ج" أو المرحلة الثالثة وهو الأمر الذي سيحول بدوره من حرب في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

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