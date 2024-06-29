  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية مفاوضات وقف إطلاق النار

السبت 29 يونيو 2024 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية مفاوضات وقف إطلاق النار



غزة/سما/

بحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبت، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل مسار المفاوضات الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه هنية من كامل، بحسب بيان نشرته حركة “حماس”.

وقالت الحركة: “تلقى هنية اتصالاً هاتفيا من السيد عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، تناول فيه مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة” (دون تفاصيل إضافية).

وقدم رئيس المخابرات المصرية العزاء لهنية بوفاة شقيقته الكبرى وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي.

وتقود قطر ومصر والولايات المتحدة وساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونجحت في إقرار هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفرت عن تبادل أسرى بين تل أبيب وحماس، وإدخال كميات شحيحة من المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ 18 عاما.
ولم تثمر جهود مماثلة للدول الثلاث في الوصول بعد لهدنة أخرى، رغم اجتماعات متكررة بين باريس والقاهرة والدوحة.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/ أيار على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

الأكثر قراءة اليوم

خطة غالانت لـ"اليوم التالي" في غزة: تقسيم القطاع لـ 24 منطقة …

واشنطن :صياغة جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة …

جنرالات اسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان ويحذرون من كارثة قومية وجودية ..

"غالانت" يعلن قرب اتخاذ قرار الحرب في لبنان ويقترح بدائل ليست صعبة لحزب الله

مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي يعثر على النسخة الغزاوية من "السلم والثعبان" (صورة)

الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 أشخاص و3 شركات على صلة بتمويل حماس والجهاد

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-29_18-55-02

آلاف الإسرائيليين يطالبون بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل أسرى

6-64-730x438

حماس: لا جديد في مفاوضات وقف العدوان عن قطاع غزة (فيديو)

حرب التجويع الإسرائيلية تودي بحياة طفل جديد في شمال غزة (فيديو)

مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة

668026b7423604240a5cddf1

واشنطن أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة ثقيلة شديدة التدمير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية