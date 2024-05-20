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"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تعلنان استهداف القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية

السبت 29 يونيو 2024 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تعلنان استهداف القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية عسكرية، فيما أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان: "استهدفنا آلية عسكرية صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة (التاندوم) في أرض قنديل بحي الشجاعية".


وأضافت: " أكد مجاهدونا وقوع طاقمها بين قتيل وجريح واشتعال النيران فيها ما استدعى هبوط طائرة مروحية صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان".

وذكرت "كتائب القسام" في بيان: "في كمين أعد مسبقا.. فجر مجاهدو القسام عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي لإجلائهم".

ووجهت "كتائب القسام" في وقت سابق، رسالة مصورة للجيش الإسرائيلي حملت عنوان "كمائن الموت".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه يواصل هجومه في حي الشجاعية، مشيرا إلى أن قواته "عثرت على مستودع للأسلحة داخل مدرسة".

#سرايا القدس #كتائب القسام

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