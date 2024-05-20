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حرب التجويع الإسرائيلية تودي بحياة طفل جديد في شمال غزة (فيديو)

السبت 29 يونيو 2024 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب التجويع الإسرائيلية تودي بحياة طفل جديد في شمال غزة (فيديو)



غزة/سما/

استشهد الطفل محمد كلوب (9 أعوام) من شمال غزة اليوم السبت إثر عمليات التجويع التي يفرضها الجيش الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات والأغذية للقطاع.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عن استشهاد عشرات الأطفال والمرضى وكبار السن.

ويوم الثلاثاء الماضي، خلص تقييم مدعوم من الأمم المتحدة إلى أن نحو نصف مليون شخص يعانون من الجوع "الكارثي" في قطاع غزة، وذكر التقرير الدولي، أن نحو 96% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات "مرتفعة" من انعدام الأمن الغذائي الحاد، محذرا من حدوث مجاعة بالقطاع في ظل استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات.

وأوضح تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" الذي شارك في إعداده 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أن قطاع غزة يعاني من "حالة طوارئ" في الجانب الإغاثي، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف والتي تسبق مرحلة المجاعة، الخامسة والأخيرة.

وأفاد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" بأنه لا يزال 495 ألف شخص، أي نحو 22% من سكان غزة وفق الأمم المتحدة، يعانون من "مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة برمته، لا يزال مهددا بـ"خطر مرتفع ومتواصل" من المجاعة.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن "الأعمال العدائية في رفح منذ مايو أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص وقلصت بشكل حاد من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، وبالتوازي، أدى الفراغ الأمني إلى تفشي الفوضى وانعدام الأمن، مما أعاق العمليات الإنسانية بشكل ملحوظ".

وخلص برنامج الأغذية العالمي إلى أنه "يخشى الآن أن يشهد جنوب غزة قريبا نفس المستويات الكارثية من الجوع في المناطق الشمالية".

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