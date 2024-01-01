  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة

السبت 29 يونيو 2024 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو يسارع بالرد على ما نشر بشأن حركة "فتح" واليوم التالي" للحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال موقع "Ynet" العبري نقلا عن مصادر أمنية يوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن معارضته لمشاركة حركة "فتح" في إدارة شؤون قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب.

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرد على تصريحات مصادر أمنية أفادت بأن بنيامين نتنياهو تراجع عن اعتراضه على انخراط حركة "فتح" في إدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب.

ونفى مكتب رئيس الوزراء تصريحات المصادر الأمنية قائلا إن "الإعلان الذي يتحدث عن أن نتنياهو سحب اعتراضه على مشاركة فتح في اليوم التالي للحرب لا أساس له من الصحة".


وأضاف أن "رئيس الوزراء ثابت على موقفه بأن من يمولون الإرهاب ومن يدعمون الإرهاب وثقافة الإرهاب بما في ذلك السلطة الفلسطينية لا يمكنهم أن يكونوا شريكين في إدارة غزة في اليوم التالي لحكم حماس".

وأشار مكتبه إلى أن نتنياهو كرر موقفه هذا في اجتماعات مجلس الوزراء وللمسؤولين الأمريكيين وللإسرائيليين.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعرب مرارا عن معارضته التامة لمشاركة "فتح" في إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وقد انتقده وزير الدفاع غالانت قائلا إن "نهاية النظام العسكري هي عمل سياسي ولن يتحقق اليوم التالي لحماس إلا من خلال سيطرة العناصر الفلسطينية بدعم دولي والتي ستكون بديلا لسلطة حماس".


وأكد غالانت حينها أنها مصلحة وطنية إسرائيلية وغياب القرار هو أيضا قرار.

وقال نتنياهو في ذلك الوقت ردا على ذلك: "لست مستعدا لاستبدال (حماستان بفتحستان).. بعد 7 أكتوبر أمرت بتدمير حماس.. جيش الدفاع وقوات الأمن يقاتلون من أجل ذلك.. وطالما ظلت حماس على حالها فلن يأتي أي كيان آخر لإدارة الوضع المدني في غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية".

كما صرح ردا على وزير دفاعه بأن "80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون هجوم 7 أكتوبر والسلطة الفلسطينية تدعم وتمول الإرهاب.. ولذلك فإن الشرط الأول لتمهيد الطريق لظهور طرف آخر هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون مبررات".

إلى ذلك، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خطة الانتقال إلى "اليوم التالي" التي طرحها وزير الدفاع يوآف غالانت في واشنطن، وكجزء منها إشراك قوة فلسطينية ينبغي أن تكون مسؤولة تدريجيا عن الأمن المحلي.

ووفق الصحيفة ومن أجل إتمام خطة غالانت، فمن المطلوب التزام الولايات المتحدة بهذه الخطة وهو ما سيشجع الدول العربية والجهات المحلية في القطاع على المشاركة في تحقيقها.

الأكثر قراءة اليوم

خطة غالانت لـ"اليوم التالي" في غزة: تقسيم القطاع لـ 24 منطقة …

واشنطن :صياغة جديدة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة …

جنرالات اسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان ويحذرون من كارثة قومية وجودية ..

"غالانت" يعلن قرب اتخاذ قرار الحرب في لبنان ويقترح بدائل ليست صعبة لحزب الله

مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 5 اخرين بجراح في معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية بغزة

الجيش الإسرائيلي يعثر على النسخة الغزاوية من "السلم والثعبان" (صورة)

الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 أشخاص و3 شركات على صلة بتمويل حماس والجهاد

الأخبار الرئيسية

668026b7423604240a5cddf1

واشنطن أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة ثقيلة شديدة التدمير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يدين إعلان شرعنة 5 بؤر استعمارية: محاولة متعمدة لتقويض جهود السلام

3 شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب مدينة رفح

مسؤول عسكري إسرائيلي: القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلو حماس قاموا بدراستنا

667eded64236042a5f2793b0

لواء احتياط إسرائيلي: قيادة الجيش تكذب على الشعب ..نحن لا ننتصر في رفح هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية