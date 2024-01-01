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الرئيس المصري: حل الدولتين السبيل الأمثل لضمان الاستقرار في المنطقة

السبت 29 يونيو 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المصري: حل الدولتين السبيل الأمثل لضمان الاستقرار في المنطقة



القاهرة/سما/

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام في المنطقة.

وشدد السيسي وفون دير لاين خلال لقائهما على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة، اليوم السبت، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

و‏‎قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في القطاع وتأثيرها في أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لادخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة، تفاديًا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

كما جدد الرئيس المصري تحذير القاهرة من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليًا على نحو يتسم بالخطورة البالغة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.

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