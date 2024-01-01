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3 شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب مدينة رفح

السبت 29 يونيو 2024 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب مدينة رفح



غزة/سما/

 استُشهد مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين، في قصف لطائرات الاحتلال شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بوصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية في منطقة الشاكوش بالمواصي شمال غرب رفح.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة شمال مدينة غزة.

وقال مصادر محلية إن عددا من المواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في حي المنارة شمال مدينة غزة.

وأشار شهود عيان إلى أن مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال في منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة.

وفي وسط القطاع ستُشهد أربعة مواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم البيريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي الأقصى والعودة.

وصباح اليوم السبت، استشهد عشرات الموطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بمدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بارتقاء ثمانية شهداء، بينهم أطفال ونساء، واصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي أبو كميل في حي الدرج، وقويدر في حي الصبرة، وسط المدينة.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة بصاروخ مركبة مدنية في حي الصبرة بالمدينة.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بعد استهدافهم في متنزه البلدية وسط مدينة غزة، فيما جددّت مدفعية الاحتلال قصف محيط أبراج السعادة في حي تل الهوا.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,858 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد  40 مواطنا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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