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إصابة شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ومقتل المهاجم (فيديو)

السبت 29 يونيو 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ومقتل المهاجم (فيديو)



وكالات/سما/

أعلن وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داسيتش، أن ضابط شرطة قتل اليوم السبت رجلا أطلق عليه سهما بقوس ونشاب في رقبته أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد.

وأضاف داسيتش: "حوالي الساعة 11,00 صباحا (09,00 توقيت غرينتش) قام مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس ونشاب على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته".

وأشار إلى أن الشرطي "استخدم سلاحا دفاعا عن النفس ضد المهاجم الذي قضى متأثرا بجروحه".

وقال داسيتش إن عدة أشخاص اعتقلوا "لأسباب وقائية وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عام في بلغراد".

وأردف: "ليس هناك شك في أن هذا عمل إرهابي موجه ضد الدولة الصربية وأحد أفراد الدرك".

وأوضح أن "الضابط الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية".

ووفق الوزير، "تشير دلائل أولية إلى صلة لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالحركة الوهابية بالهجوم".

وتم تداول مقطع فيديو من مكان الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وصورة قيل إنها لمنفذ الهجوم. 

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