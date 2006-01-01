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زعيم حزب العمل: حكومة نتنياهو خطر على إسرائيل وعلينا التوجه لانتخابات الآن

السبت 29 يونيو 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمل: حكومة نتنياهو خطر على إسرائيل وعلينا التوجه لانتخابات الآن



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان اليوم الجمعة إن "حكومة الفشل برئاسة بنيامين نتنياهو، تشكل خطرا على البلاد، داعيا إلى التوجه لإجراء انتخابات عامة على الفور.


وقال زعيم حزب العمل الإسرائيلي إن الحكومة تشجع على ضم ملايين الفلسطينيين ما يضر بمستقبلنا ويؤدي لنهاية الحلم الصهيوني.

وكان غولان قال بوقت سابق إن نتنياهو "لا ينوي تحمل المسؤولية والرحيل"، ودعا إلى تكثيف الاحتجاج المدني لفرض تنظيم انتخابات مبكرة.

وأضاف غولان أن "من ألحق الضرر بأمن إسرائيل بشكل منهجي لا يستحق أن يكون رئيسا للوزراء"، معتبرا أن لجنة التحقيق بقضية الغواصات "قدمت دليلا آخر على عدم كفاءة نتنياهو لإدارة شؤون الدولة".

وأصدرت لجنة التحقيق رسائل تحذيرية لنتنياهو و4 مسؤولين آخرين –بينهم وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس مجلس الأمن القومي السابق يوسي كوهين- للاشتباه بتورطهم في قضية فساد وتلقي رشى لتمرير صفقة شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية بين عامي 2006 و2016.

يأتي ذلك، بينما جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوته نتنياهو إلى الاستقالة لأنه "يشكل خطرا على أمن إسرائيل"، معتبرا أن "نتنياهو خطر على دولة إسرائيل، وخطر على مواطني البلاد، وغير مؤهل للعمل رئيسا للوزراء".

واتهمه بـ"الإدارة الفاشلة للحرب منذ 7 أكتوبر، سواء في الشمال أم الجنوب مشددا على أن "نتنياهو يجب أن يعود إلى منزله".

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