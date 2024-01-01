لواء احتياط إسرائيلي: قيادة الجيش تكذب على الشعب ..نحن لا ننتصر في رفح هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة

القدس المحتلة/سما/

أكد اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك أن قيادة الجيش تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط قولهم: نحن لا ننتصر في رفح هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة.

وذكر إسحاق بريك: "إنهم يكذبون على الشعب كل يوم يتكلم معي العديد من الضباط ومنهم قادة ألوية وعقداء وجنود يتحدثون معي من الميدان ويخبرونني بما يحدث ويقولون لي تحدث بكل قوة، أنت صادق في كل كلمة.. نحن لا ننتصر في رفح هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة".



وأضاف: "نحن لا ننتصر، نحن لا نقاتل حماس وجها لوجه وكل الكلام أننا نقتل المئات هنا وهناك هو غير صحيح، وكلام فارغ، هم يتحصنون تحت الأرض يخرجون من كل مكان يطلقون الصواريخ على دباباتنا يفجرونها وينسحبون يفخخون البيوت ويقتلون المزيد منا".

وأشار إلى أنه "لا يوجد إغلاق للأنفاق بين سيناء وغزة، بينما الجيش يقول إنه سيطر على محور فيلادلفيا ويغلق الأنفاق.. لا هذا لم يحدث من أجل إغلاق الأنفاق، يجب حفر قناة على طول الحدود وبعمق 50 مترا لأن هذه الأنفاق على عمق خمسين مترا، والجيش لا يستطيع القيام بذلك، فيما يكذب قائد الأركان على الشعب بكل وقاحة".

هذا ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قوله إن "إسرائيل تخسر الحرب في غزة"، مشددا على أن "الردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر".