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بن غفير يعارض التسوية مع حزب الله في الجبهة الشمالية

السبت 29 يونيو 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يعارض التسوية مع حزب الله في الجبهة الشمالية



القدس المحتلة/سما/

طرحت خلال مناقشة في مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية عقدت يوم الخميس، مسألة التسوية على الجبهة الشمالية في مواجهة حزب الله اللبناني.


وقال وزير الحرب يوآف غالانت إنه أبلغ الأمريكيين بأن "إسرائيل" ليست معنية بحرب على الجبهة الشمالية وأن التسوية التي من شأنها إبعاد حزب الله عن الحدود تعتبر مقبولة.

وردا على ذلك اعترض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وقال: "كيف بدون حرب؟ كيف سننهي الحدث بالتسوية؟ ألم نتعلم درسا من 20 عاما من التسويات؟".

وأضاف بن غفير: "سنقوم بترتيبات وبعد ذلك في غضون عام أو عامين سوف يغتصبون زوجاتنا ويقتلون أطفالنا".

من جهته صرح وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بأنه يجب التوصل إلى تسوية حتى لو كان هناك انتصار إسرائيلي في الحرب، لكن بن غفير رد قائلا: "نحن ننتصر، فلن يكون هناك من نبرم تسوية معه".

وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول: "إذا توصلنا إلى اتفاق يسمح بعودة السكان إلى الشمال فيمكننا عقد تسوية، ولكن هذا هو الأساس عودة السكان إلى الشمال فقط بكل الظروف التي ستسمح بذلك".


ورد بن غفير على نتنياهو: "الصفقة مع حزب الله ستكرر 7 أكتوبر نحن لا نعقد صفقة مع نازيين".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن مواجهة حادة حدثت خلال المناقشة بين وزير المالية سموتريش والوزير غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حيث هاجم وزير المالية رئيس الأركان لكن الوزير غالانت رد: "لا اقبل بأن يهاجم الوزراء جيش الدفاع".

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قام بزيارة إلى واشنطن لمناقشة الحرب على قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله اللبناني.

وعقد غالانت سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والكونغرس.

وتناولت لقاءات وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن الوضع الأمني ​​المتفجر على الحدود الشمالية والاستعدادات لاحتمال اندلاع الحرب وإمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية التي كانت متوقفة منذ مدة.

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